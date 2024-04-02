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Новый сурдологический центр открыли в Ижевске

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В Ижевске 1 апреля в Первой РКБ открылся республиканский сурдологический центр.
Новый сурдологический центр открыли в Ижевске
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает udm-info.ru, говорится в заявлении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

В новом центре люди с хроническими и острыми нарушениями слуха смогут пройти диагностику и лечение, а пациенты с патологией слуха — реабилитацию. Также врачи будут проводить диспансерное наблюдение и профилактику заболеваний, которые связаны с нарушением слуха.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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