Новый сурдологический центр открыли в Ижевске

В Ижевске 1 апреля в Первой РКБ открылся республиканский сурдологический центр.

Об этом, как сообщает udm-info.ru, говорится в заявлении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

В новом центре люди с хроническими и острыми нарушениями слуха смогут пройти диагностику и лечение, а пациенты с патологией слуха — реабилитацию. Также врачи будут проводить диспансерное наблюдение и профилактику заболеваний, которые связаны с нарушением слуха.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.