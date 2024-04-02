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Врач Чистик рассказала о влиянии недосыпа на иммунитет

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Врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик рассказала о влиянии продолжительности сна на иммунитет.
Врач Чистик рассказала о влиянии недосыпа на иммунитет
  • Gettyimages.ru

Соблюдение режима сна и отдыха — главное правило профилактики вирусов в течение года, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, организм с хронической усталостью и недосыпом склонен к любым заболеваниям.

По словам врача, на иммунитет также влияют дефицит витаминов и микроэлементов, правильное и сбалансированное питание, отсутствие переохлаждения, активность в течение дня.

«Также выше риск подхватить вирус в городах с загруженным общественным транспортом», — заключила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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