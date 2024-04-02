Невролог Довбня: диагноз аутизм ставят детям после полутора лет

Эксперт фонда «Обнажённые сердца» невролог Святослав Довбня рассказал, что установить диагноз аутизм у ребёнка специалист может в возрасте после полутора лет.

«В настоящее время не существует медицинских анализов, подтверждающих или опровергающих наличие аутизма у ребёнка. Диагностика проводится в форме интервью с родителями и другими людьми, вовлечёнными в уход за ребёнком», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

Как отметил Довбня, прежде всего проводится наблюдение за его поведением. Также по мере взросления ребёнка необходимо отслеживать важные ориентиры социального и языкового развития.

«С 18 до 24 месяцев не проявляет интереса к другим детям. Игра носит повторяющийся характер — раскладывает предметы рядами, стучит или обнюхивает. Ребёнок не инициирует общение и не комбинирует слова или слово плюс жест. К красным флажкам также относится любая потеря ранее приобретённых навыков», — заключил невролог.

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