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Психолог Васильева: животные позитивно влияют на детское развитие

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Психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева выразила мнение, что общение с животными полезно для детского развития.
Психолог Васильева: животные позитивно влияют на детское развитие
  • Gettyimages.ru

«Благодаря взаимодействию с животным дети учатся свободно выражать эмоции и преодолевать имеющиеся трудности развития», — сказала она в разговоре с РИАМО.

Взаимодействуя с животными, ребёнок учится эмпатии и развивает навыки общения, подчеркнула Васильева.

Эти возможности используют в анималотерапии — это вид терапии с участием животных. В частности, занятия по канистерапии проходят со специально обученными собаками, добавила психолог.

Ранее социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «Уроки публичности» Михаил Вершинин в беседе с «Радио 1» заявил, что дети часто пытаются решить вопрос интернет-травли самостоятельно.

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