Психолог Васильева: животные позитивно влияют на детское развитие
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«Благодаря взаимодействию с животным дети учатся свободно выражать эмоции и преодолевать имеющиеся трудности развития», — сказала она в разговоре с РИАМО.
Взаимодействуя с животными, ребёнок учится эмпатии и развивает навыки общения, подчеркнула Васильева.
Эти возможности используют в анималотерапии — это вид терапии с участием животных. В частности, занятия по канистерапии проходят со специально обученными собаками, добавила психолог.
Ранее социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «Уроки публичности» Михаил Вершинин в беседе с «Радио 1» заявил, что дети часто пытаются решить вопрос интернет-травли самостоятельно.