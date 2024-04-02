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Путин — о теракте в «Крокусе»: мы заплатили очень высокую цену

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия заплатила очень высокую цену за теракт в «Крокус Сити Холле».
Путин — о теракте в «Крокусе»: мы заплатили очень высокую цену
  • РИА Новости

«Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно, прежде всего, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей», — сказал Путин.

Он также отметил, что России важно установить все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, после чего произошёл пожар.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадал 551.

В Службе внешней разведки России заявили, что теракт в «Крокусе» — «прямой родственник» массированных ракетных обстрелов и атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Курскую и Белгородскую области. Также в сообщении СВР отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена выгораживает ответственных за теракт и искажает картину произошедшего.

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