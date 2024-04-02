В Думе предложили санкции за участие в нежелательных иностранных организациях

Депутаты внесли в Госдуму проекты поправок в законодательство об ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в России нежелательными.

«Законопроекты об административной и уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций, в том числе в которых учредителями выступают зарубежные госорганы, внесены в Государственную думу», — сообщил один из авторов инициативы Василий Пискарёв.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с предложением изменить правила аккредитации IT-компаний и начать проверять их на иностранное участие.

Также в феврале в Госдуму внесли проект о праве признавать нежелательными иностранные организации с госучастием.

Кроме того, в нижней палате парламента подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов в России.