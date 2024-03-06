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Минцифры предлагает проверять на иноучастие аккредитуемые в России IT-компании

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с предложением изменить правила аккредитации IT-компаний и начать проверять их на иностранное участие.
Минцифры предлагает проверять на иноучастие аккредитуемые в России IT-компании
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нововведение может вступить в силу с 1 августа 2025 года. Это и ряд других изменений призваны сделать процесс аккредитации компаний более удобным.

«Планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуму внесли проект о праве признавать нежелательными иностранные организации с госучастием.

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