ФСБ показала видео с иконами, в которых в Россию пытались ввезти взрывчатку

ФСБ показала видео со вскрытием икон, в которых в Россию пытались ввезти взрывчатку и подготовленные к применению взрывные устройства. Как сообщает спецслужба, перед тем, как попасть на российскую границу, опасный груз преодолел 2 тыс. км, его пропускали на досмотре в шести европейских странах.

На видео показано, как сотрудники правоохранительных органов снимают панели с икон, под которыми находилось взрывчатое вещество.

Иконы находились в коробках, обмотанных скотчем, груз находился в прицепе микроавтобуса Mercedes — это видно в другом ролике ФСБ.

Утром 2 апреля ФСБ опубликовала сообщение о том, что вместе с таможенниками спецслужба пресекла ввоз в Россию взрывчатки иностранного производства внутри православных икон и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

Из икон извлекли 27 закамуфлированных и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности.

По оценкам правоохранительных органов, массы взрывчатого вещества было бы достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. Подозреваемый задержан. Он признался, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву.