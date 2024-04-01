Бастрыкин запросил повторный доклад по обрушению в шахте в Амурской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых в связи с обрушением породы в шахте рудника в Амурской области.

Об этом говорится в Telegam-канале ведомства.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ), обвинение предъявлено управляющему директору рудника, который заключён под стражу. Кроме того, задержан главный инженер рудника.

Также в производстве следователя регионального управления СК находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого задержаны два сотрудника приамурского Ростехнадзора.

Ранее стало известно о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.