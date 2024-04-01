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Семьям погибших на руднике «Пионер» горняков выплатят годовой заработок

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Материальную помощь в размере годового заработка выплатят членам семей 13 горняков, которых признали погибшими после обвала на руднике «Пионер» в Амурской области.
Семьям погибших на руднике «Пионер» горняков выплатят годовой заработок
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу акционерного общества «Покровский рудник». В сообщении отмечается, что семьям погибших также будут начисляться ежемесячные выплаты на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.

«Эти выплаты начинаются с сегодняшнего дня», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно о прекращении спасательной операции, проводившейся на руднике «Пионер» в Приамурье.

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