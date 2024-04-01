Семьям погибших на руднике «Пионер» горняков выплатят годовой заработок
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу акционерного общества «Покровский рудник». В сообщении отмечается, что семьям погибших также будут начисляться ежемесячные выплаты на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.
«Эти выплаты начинаются с сегодняшнего дня», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно о прекращении спасательной операции, проводившейся на руднике «Пионер» в Приамурье.