Семьям погибших на руднике «Пионер» горняков выплатят годовой заработок

Материальную помощь в размере годового заработка выплатят членам семей 13 горняков, которых признали погибшими после обвала на руднике «Пионер» в Амурской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу акционерного общества «Покровский рудник». В сообщении отмечается, что семьям погибших также будут начисляться ежемесячные выплаты на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.

«Эти выплаты начинаются с сегодняшнего дня», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно о прекращении спасательной операции, проводившейся на руднике «Пионер» в Приамурье.