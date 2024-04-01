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Двух сотрудников приамурского Ростехнадзора задержали после обрушения на шахте

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Заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике «Пионер».
Двух сотрудников приамурского Ростехнадзора задержали после обрушения на шахте
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Амурской области

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, они подозреваются в халатности. По данным следствия, сотрудники регионального Ростехнадзора в ходе проведённых в 2022 и 2023 годах плановых проверок не выявили имевших место грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее стало известно о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.

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