Двух сотрудников приамурского Ростехнадзора задержали после обрушения на шахте

Заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике «Пионер».

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, они подозреваются в халатности. По данным следствия, сотрудники регионального Ростехнадзора в ходе проведённых в 2022 и 2023 годах плановых проверок не выявили имевших место грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее стало известно о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.