Двух сотрудников приамурского Ростехнадзора задержали после обрушения на шахте
- РИА Новости
- © Пресс-служба губернатора Амурской области
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, они подозреваются в халатности. По данным следствия, сотрудники регионального Ростехнадзора в ходе проведённых в 2022 и 2023 годах плановых проверок не выявили имевших место грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Ранее стало известно о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.