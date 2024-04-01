В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»

В Следственном комитете России заявили, что в Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

Задержан главный инженер рудника «Пионер», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК России (нарушение требований безопасности при ведении работ), — отмечается в заявлении.

По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.

По факту обрушения уже задержали двух сотрудников приамурского Ростехнадзора.