В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
Задержан главный инженер рудника «Пионер», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК России (нарушение требований безопасности при ведении работ), — отмечается в заявлении.
По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.
По факту обрушения уже задержали двух сотрудников приамурского Ростехнадзора.