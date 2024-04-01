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В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»

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В Следственном комитете России заявили, что в Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер.
В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»
  • РИА Новости
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram ведомства.

Задержан главный инженер рудника «Пионер», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК России (нарушение требований безопасности при ведении работ), — отмечается в заявлении. 

По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее стало известно о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер», где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.

По факту обрушения уже задержали двух сотрудников приамурского Ростехнадзора.

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