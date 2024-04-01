Психолог Строганова назвала стресс неизбежной частью жизни
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«Очень многое вызывает стресс, и это нормально», — цитирует эксперта sovainfo.ru.
По её словам, в случае со стрессом, который выбивает из привычной колеи, например при панической атаке, важно понять, что это не длится вечно.
«Самое простое — вернуться к тому, что чувствуют твои анализаторы, что воспринимают твои анализаторы, это зрение, слух, тактильные ощущения. Посчитайте, например, жёлтые машины», — посоветовала Строганова.
Как отметила эксперт, если такое состояние становится регулярным, важно обратиться к врачам.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.