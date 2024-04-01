Гериатр Ткачёва рассказала о пользе смеха для здоровья

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачёва рассказала о пользе смеха для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов.

«По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеётся менее одного раза в месяц», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, во время смеха вырабатывается серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин, которые создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости.

Смех стимулирует рост клеток иммунной системы. Также он помогает лучше запоминать информацию, так как лимбическая система, отвечающая за эмоциональную реакцию, тесно связана с участком головного мозга (гиппокампом), где происходит формирование памяти.

«При смехе активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов. Таким образом, смех можно использовать как часть общеукрепляющих упражнений, например у пациентов, которым тяжело даётся обычная физическая нагрузка», — заключила Ткачёва.

Ранее врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев заявил, что с помощью теста с часами можно проверить свои когнитивные способности.