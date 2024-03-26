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Гериатр Прощаев: тест с часами поможет проверить свои когнитивные способности

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Врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев заявил, что с помощью теста с часами можно проверить свои когнитивные способности.
Гериатр Прощаев: тест с часами поможет проверить свои когнитивные способности
  • Gettyimages.ru

«На листе бумаги необходимо нарисовать круглые часы с цифрами на циферблате и указать на них стрелками любое заранее заданное время на ваш выбор. В случае неправильного выполнения теста, то есть допущения ошибки больше, чем на пять минут, необходимо обратиться за консультацией к врачу общей практики, к врачу-терапевту или в кабинеты памяти», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно понимать, что ни одна странность или особенность поведения в пожилом возрасте не должна быть списана на старость. В качестве примера Прощаев привёл изменения в уходе за собой или в характере, появление сложно объяснимых привычек, потерю привычных навыков.

Как считает эксперт, в таком случае нужно проверить когнитивное здоровье.

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