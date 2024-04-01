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Специалист Храпунова рассказала о методах мошенников в сфере медицинских услуг

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Куратор и эксперт платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о мошеннических схемах и методах в сфере медицинских услуг для обмана пациентов.
Специалист Храпунова рассказала о методах мошенников в сфере медицинских услуг
  • Gettyimages.ru

В последнее время для обмана пациентов злоумышленники активно используют украденные медицинские данные, заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

«Мошенники просто пытаются по телефону агрессивно и быстро заманить человека к себе. Легенды тут разные. Предлагают платно какую-то консультацию у «очень хорошего» врача или приглашают: «Приходите, мы вам поможем с лечением», — сказала Храпунова.

На месте же якобы бесплатные медицинские услуги, особенно стоматологическая помощь и УЗИ, превращаются в дорогостоящее лечение, которое иногда и самим лечением не является, отметила специалист.

«Поэтому, как только кто-то звонит вам по телефону и начинает предлагать медицинские услуги, тем более платные, надо класть трубку, идти в ту клинику, которой вы доверяете, в которой проходили обследование, и всё продолжать только в очном режиме», — заключила Храпунова.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.

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