Психолог Солдатенкова рассказала, как возраст влияет на восприятие розыгрышей

Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова в беседе с RT рассказала, от чего зависит восприятие первоапрельских розыгрышей и шуток.

По словам специалиста, реакция на первоапрельские розыгрыши зависит от множества факторов. Например, от культурных ценностей, установок общества и эмоционального состояния человека.

Отвечая на вопрос о возрасте, психолог отметила, что он влияет только с той точки зрения, как человек воспринимает юмор.

«Например, взрослые люди уже легко различают юмор и сарказм, а дети не понимают сарказм и понимают только юмор — и то не весь. То есть всё, что связано с возрастными границами, больше к восприятию относится. Ну и влияет, конечно, личность», — рассказала Солдатенкова.

Она добавила, что в некоторых случаях от неудачного розыгрыша и ребёнку, и взрослому будет одинаково тяжело оправиться.

«Розыгрыш (может быть. — RT) выставлен на наших слабых местах и слабой позиции. Вот, например, человек боится пауков. И неважно тогда, в каком возрасте будет триггерить этот страх. То есть и ребёнку, и взрослому будет очень тяжело от этого избавиться, если в шутке будет этот триггер», — объяснила собеседница RT.

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