Минобороны: ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, расчёты «Ярсов» совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Кроме того, отмечается, что военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Ранее сообщалось, что в зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1».

Также в России создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА.