Минобороны: ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, расчёты «Ярсов» совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.
Кроме того, отмечается, что военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.
Ранее сообщалось, что в зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1».
Также в России создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА.