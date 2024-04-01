В России создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА

Российские специалисты разработали башню «Пик» для увеличения дальности работы FPV-расчётов, охраняющих корабли Военно-морского флота России, инфраструктуру ВС России и аэродромов от украинских беспилотников.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Отмечается, что устройство входит в состав комплекса наземного оборудования FPV-расчёта.

По данным агентства, «Пик» устанавливается на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей для обеспечения устойчивой связи, чтобы пилот FPV-дрона мог далеко летать с корабля или внутри аэродрома.

Ранее стало известно, что в зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1».

Также в России разработали дрон-конвертоплан «Настасья».