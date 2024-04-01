В России создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Отмечается, что устройство входит в состав комплекса наземного оборудования FPV-расчёта.
По данным агентства, «Пик» устанавливается на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей для обеспечения устойчивой связи, чтобы пилот FPV-дрона мог далеко летать с корабля или внутри аэродрома.
Ранее стало известно, что в зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1».
Также в России разработали дрон-конвертоплан «Настасья».