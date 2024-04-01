В зону СВО до конца года отправят до 2 тысяч FPV-дронов «Брус-1»

До 2 тыс. экземпляров FPV-дрона «Брус-1», предназначенного для поражения блиндажей и бронированной техники, будет направлено в зону СВО в этом году.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика. Отмечается, что всего с начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров этого FPV-дрона. «Аппарат устойчив к большинству используемых противником средств радиоэлектронной борьбы», — передаёт агентство. Ранее российские специалисты разработали боеприпас для перехвата украинского дрона «Баба-яга». Также в России разработали дрон-конвертоплан «Настасья». Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонной промышленности страны за последние полтора года.