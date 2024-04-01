В зону СВО до конца года отправят до 2 тысяч FPV-дронов «Брус-1»
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика.
Отмечается, что всего с начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров этого FPV-дрона.
«Аппарат устойчив к большинству используемых противником средств радиоэлектронной борьбы», — передаёт агентство.
Ранее российские специалисты разработали боеприпас для перехвата украинского дрона «Баба-яга».
Также в России разработали дрон-конвертоплан «Настасья».
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонной промышленности страны за последние полтора года.