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В зону СВО до конца года отправят до 2 тысяч FPV-дронов «Брус-1»

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До 2 тыс. экземпляров FPV-дрона «Брус-1», предназначенного для поражения блиндажей и бронированной техники, будет направлено в зону СВО в этом году.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика.

Отмечается, что всего с начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров этого FPV-дрона.

«Аппарат устойчив к большинству используемых противником средств радиоэлектронной борьбы», — передаёт агентство.

Ранее российские специалисты разработали боеприпас для перехвата украинского дрона «Баба-яга». 

Также в России разработали дрон-конвертоплан «Настасья».

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонной промышленности страны за последние полтора года.

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