По иску об изъятии «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей

По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» у экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестованы активы на 100 трлн руб.

Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Ранее генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы».

Позже в «Макфе» решили не комментировать иск Генпрокуратуры к компании.

Также Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий.