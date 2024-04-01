ФНС: зарубежные счета есть у 539 тысяч российских резидентов
Об этом информирует РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год.
Отмечается, что данные о владельцах зарубежных счетов служба получает в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами.
При этом, по данным ведомства, в последние два года этот обмен стал затруднён.
Ранее Банк России продлил ограничения на переводы средств в другие страны. Данные меры будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно.
Кроме того, Центробанк продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.