ФНС: зарубежные счета есть у 539 тысяч российских резидентов

По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом.

Об этом информирует РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год.

Отмечается, что данные о владельцах зарубежных счетов служба получает в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами.

При этом, по данным ведомства, в последние два года этот обмен стал затруднён.

Ранее Банк России продлил ограничения на переводы средств в другие страны. Данные меры будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно.

Кроме того, Центробанк продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.