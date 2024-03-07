ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2024 года

Центробанк продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Об этом ЦБ сообщает на своём сайте.

В заявлении регулятора сказано, что Центробанк сохраняет ограничения по наличной валюте из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту государств Запада.

Кроме того, для банков продлён на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

В сентябре Банк России также продлевал на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты.