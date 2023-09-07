ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил на полгода, до 9 марта 2024-го, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Об этом сообщается на сайте банка.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России с 14 по 22 сентября планирует осуществить на валютном рынке продажу иностранной валюты на 150 млрд рублей.