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ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

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Банк России продлил на полгода, до 9 марта 2024-го, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщается на сайте банка.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России с 14 по 22 сентября планирует осуществить на валютном рынке продажу иностранной валюты на 150 млрд рублей.

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