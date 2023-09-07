ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
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Об этом сообщается на сайте банка.
«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России с 14 по 22 сентября планирует осуществить на валютном рынке продажу иностранной валюты на 150 млрд рублей.