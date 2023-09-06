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Центробанк России с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей

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Центральный банк России с 14 по 22 сентября планирует осуществить на валютном рынке продажу иностранной валюты на 150 млрд рублей.
Центробанк России с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года... ежедневный объём данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Банк России отметил, что соответствующее решение связано с тем, что 16 сентября ожидается погашение валютного выпуска еврооблигаций России.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.

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