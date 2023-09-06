Центробанк России с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей

Центральный банк России с 14 по 22 сентября планирует осуществить на валютном рынке продажу иностранной валюты на 150 млрд рублей.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года... ежедневный объём данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Банк России отметил, что соответствующее решение связано с тем, что 16 сентября ожидается погашение валютного выпуска еврооблигаций России.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.