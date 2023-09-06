Центробанк России с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте финансового регулятора.
«Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года... ежедневный объём данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», — сказано в сообщении.
Банк России отметил, что соответствующее решение связано с тем, что 16 сентября ожидается погашение валютного выпуска еврооблигаций России.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.