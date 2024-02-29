ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать операции с цифровыми валютами
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«Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют», — говорится в сообщении регулятора.
В частности, в ЦБ посоветовали не рекламировать услуги по обороту таких инструментов.
Также банкам рекомендовали выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц — дропов.
Ранее сообщалось, что стоимость биткойна превысила $53 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года.