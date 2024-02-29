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ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать операции с цифровыми валютами

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Центробанк России рекомендовал финансовым организациям свести к минимуму операции, связанные с цифровыми валютами.
ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать операции с цифровыми валютами
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют», — говорится в сообщении регулятора.

В частности, в ЦБ посоветовали не рекламировать услуги по обороту таких инструментов. 

Также банкам рекомендовали выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц — дропов.

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна превысила $53 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года.

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