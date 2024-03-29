Центробанк ещё на полгода ограничил переводы средств за рубеж

Банк России продлил ограничения на переводы средств в другие страны. Данные меры будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно.

«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — сообщает регулятор.

Как отмечается, также сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов.

«За месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Кроме того, Центробанк продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

В конце февраля ЦБ рекомендовал финансовым организациям свести к минимуму операции, связанные с цифровыми валютами.