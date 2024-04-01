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Правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 7,5%

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Кабинет министров России с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 7,5%.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что данные выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Также они положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

Речь идёт о военнослужащих и добровольцах, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участниках Великой Отечественной войны, гражданах, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская высказалась об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

Также Оксана Красовская рассказала подробности о повышении пособий родителям с 1 апреля.

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