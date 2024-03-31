Специалист Ляшок: работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии с 1 апреля

Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что представители силовых ведомств, госслужащие и работающие пенсионеры не смогут получить прибавку к пенсии с 1 апреля.

По его словам, для этих категорий индексация пенсий проходит в одно время с индексацией зарплат по соответствующим видам работ, а последнее повышение зарплат военных и силовиков состоялось в октябре 2023 года.

«Индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий (президент, премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники)», — приводит РИА Новости слова специалиста.

Ранее сообщалось, что российское правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля.