Правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля
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Размер индексации будет рассчитываться с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.
Также с 1 апреля повысят пенсии для отдельных категорий, в том числе военным, которые стали инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, а также россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Ранее кабмин выделил более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням.