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Правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля

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Российское правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля, говорится в заявлении кабмина.
Правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Размер индексации будет рассчитываться с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.

Также с 1 апреля повысят пенсии для отдельных категорий, в том числе военным, которые стали инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, а также россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ранее кабмин выделил более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням.

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