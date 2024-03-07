Российское правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля, говорится в заявлении кабмина.

Размер индексации будет рассчитываться с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.

Также с 1 апреля повысят пенсии для отдельных категорий, в том числе военным, которые стали инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, а также россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ранее кабмин выделил более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням.