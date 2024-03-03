Кабмин выделил дополнительно более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Дополнительное финансирование в размере более 30 млн рублей выделило правительство России на выплаты матерям-героиням. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что речь идёт о единовременных денежных поощрениях матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена.

«Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат», — уточняется в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.

Ранее сообщалось, что новый национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым в социальных сетях по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.