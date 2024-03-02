Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания Путина

Исследование Brand Analytics показало, что национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым проектом в социальных сетях по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на исследование.

«Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила «Семья», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно исследованию, пользователи социальных сетей проявляли интерес к реконструкции объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных центров, а также строительству новой транспортной инфраструктуры.

Также россияне активно обсуждали тему изменения фискальной системы, говорится в материале.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.

Владимир Путин анонсировал запуск в стране нового национального проекта «Семья», задачей которого станет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости.