Юрист Красовская рассказала подробности о повышении пособий родителям с 1 апреля

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала подробности о повышении пособий родителям с 1 апреля.

«Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума региона. К примеру, семья с детьми в Москве может получить 50% — 9793 рубля, 75% — 14 689,5 рубля либо 100% прожиточного минимума — 19 586 рублей. Семья в Московской области: 50% — 8873,5 рубля; 75% — 13 310,25 рубля; 100% прожиточного минимума на ребёнка — 17 747 рублей», — цитирует эксперта Life.ru.

По её словам, с 1 апреля будет проведена индексация ряда пособий на детей на уровне регионов и муниципальных образований.

«В Республике Мордовия с 1 апреля будет увеличена сумма отдельных выплат», — отметила Красовская.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка.