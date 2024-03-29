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Юрист Красовская прокомментировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская высказалась об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Юрист Красовская прокомментировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля
  • Gettyimages.ru

«Прибавка составит 7,5%. Стоит выделить три вида пенсий, которые затронет прибавка. Первая — социальная пенсия по старости. Вторая — пенсия иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста. Третья — пенсия гражданам из числа малочисленных народов Севера», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, с 1 апреля предусмотрены и различные региональные прибавки. К примеру, в Орловской области установлен коэффициент индексации 1,01, который затрагивает ежемесячные выплаты, получаемые ветеранами труда.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.

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