Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.

Силовики показали взрывчатку и оружие, обнаруженные у боевиков.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске. Стало известно, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.

Позже в НАК сообщили, что в Дагестане в ходе КТО задержаны три человека, которые планировали совершить террористические акты. Режим КТО сняли.