Меликов: задержанные в Дагестане боевики могли готовить теракты в республике
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Меликова, изъятое у боевиков оружие, боеприпасы и взрывное устройство указывают на то, что они планировали совершение террористических преступлений на территории Дагестана.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске. Стало известно, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.
Позже в НАК сообщили, что в Дагестане в ходе КТО задержаны три человека, которые планировали совершить террористические акты. Режим КТО сняли.