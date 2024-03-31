Меликов: задержанные в Дагестане боевики могли готовить теракты в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, вероятно, планировали совершение терактов на территории республики.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Меликова, изъятое у боевиков оружие, боеприпасы и взрывное устройство указывают на то, что они планировали совершение террористических преступлений на территории Дагестана.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске. Стало известно, что в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска заблокированы вооружённые террористы.

Позже в НАК сообщили, что в Дагестане в ходе КТО задержаны три человека, которые планировали совершить террористические акты. Режим КТО сняли.