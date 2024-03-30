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Психолог Гольдштейн рассказала о признаках эмоционального выгорания у школьников

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Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, как определить признаки эмоционального выгорания у школьников.
Психолог Гольдштейн рассказала о признаках эмоционального выгорания у школьников
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовала обратить внимание на апатию, лень, хроническую усталость, раздражительность, частую смену настроений, слабость, нарушения сна, сниженную продуктивность, физическое недомогание, снижение аппетита, переедание, кожные заболевания.

«Взрослые думают, что у детей не бывает эмоционального выгорания, ведь «они ничем таким не заняты». Но если начать разбираться, то выходит, что у современных детей часто нет свободного времени. Поэтому одной из главных причин эмоционального выгорания у детей являются перегрузки в школе, на дополнительных занятиях в совокупности с давлением родителей и учителей», — сказала Гольдштейн.

По её словам, нагрузка у школьников не должна быть такой, как у взрослых.

Ранее психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко рассказала, как поддержать психоэмоциональное состояние подростков.

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