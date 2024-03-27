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Психиатр Левченко дала советы по поддержке психоэмоционального состояния подростков

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Психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко рассказала, как поддержать психоэмоциональное состояние подростков.
Психиатр Левченко дала советы по поддержке психоэмоционального состояния подростков
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о психоэмоциональном состоянии подростков, то весной на него влияет много факторов. Например, удлинение светового дня, которое способствует выработке витамина D и активной работе гормональный системы (иногда всплескам). Кстати, гормональный фон выравнивается только к 20—25 годам», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно помнить, что с переходом на весну и лето у подростков может усиливаться эмоциональность, может наблюдаться переменчивость настроения.

«Какой бы ни складывалась ситуация, взрослым нельзя переходить на оскорбления и манипуляции, потому что психоэмоциональная система подростков — это очень тонкий пласт для последующего созревания психики», — сказала Левченко.

Как добавила эксперт, важно, чтобы подростки сами понимали, что многие их эмоции могут быть вызваны физиологическими причинами.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина дала рекомендации по знакомству ребёнка с театром.

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