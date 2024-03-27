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Психолог Корчагина рассказала, как знакомить детей с театром

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина дала рекомендации по знакомству ребёнка с театром.
Психолог Корчагина рассказала, как знакомить детей с театром
  • Gettyimages.ru

Перед первым походом в театр стоит заранее подготовиться к просмотру — обсудить с ребёнком постановку, а после спектакля поделиться впечатлениями друг с другом, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«Обсудите, какой герой понравился больше других? Какой момент спектакля особенно запомнился или не понравился ребёнку? Совпало ли впечатление от спектакля с ожиданиями?» — сказала специалист.

По словам Корчагиной, необходимо также рассказать ребёнку о правилах поведения в театре и как вести себя во время представления.

«Соблюдение правил — важное умение, которое поможет ребёнку не только в общении, но и во время учёбы», — заключила психолог.

Ранее психолог Жанна Сугак выразила мнение, что в детях необходимо воспитывать гражданскую дисциплину.

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