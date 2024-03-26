Психолог Сугак заявила о необходимости воспитывать в детях гражданскую дисциплину

Психолог Жанна Сугак выразила мнение, что в детях необходимо воспитывать гражданскую дисциплину.

«Чтобы было больше ответственных подростков, надо деток не в декоративные секции водить, а начиная с младшего подросткового возраста воспитывать в них гражданскую дисциплину. Об этом с детьми вообще не говорят», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно знакомить детей с разными ситуациями, в которых они бы сами совершали поступки.

«Можно начинать с дома: если мусор — значит, надо пойти и вынести мусор, если полы грязные — значит, надо помыть. Когда будет такое, тогда и по сторонам будут смотреть по-другому», — считает Сугак.

Ранее подростков Ислама Халилова и Артёма Донского, которые помогли эвакуировать посетителей «Крокуса», наградила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.