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Психолог Сугак заявила о необходимости воспитывать в детях гражданскую дисциплину

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Психолог Жанна Сугак выразила мнение, что в детях необходимо воспитывать гражданскую дисциплину.
Психолог Сугак заявила о необходимости воспитывать в детях гражданскую дисциплину
  • Gettyimages.ru

«Чтобы было больше ответственных подростков, надо деток не в декоративные секции водить, а начиная с младшего подросткового возраста воспитывать в них гражданскую дисциплину. Об этом с детьми вообще не говорят», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно знакомить детей с разными ситуациями, в которых они бы сами совершали поступки.

«Можно начинать с дома: если мусор — значит, надо пойти и вынести мусор, если полы грязные — значит, надо помыть. Когда будет такое, тогда и по сторонам будут смотреть по-другому», — считает Сугак.

Ранее подростков Ислама Халилова и Артёма Донского, которые помогли эвакуировать посетителей «Крокуса», наградила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.

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