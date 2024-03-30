В России изменится закон о перепланировке квартир с 1 апреля
Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель председателя Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.
Как отметила эксперт, теперь перепланировкой будет считаться не только изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров. При этом меняется порядок согласования перепланировки.
Так, собственнику необходимо подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. При одобрении новации после завершения ремонта нужно вернуться в орган, который выдал разрешение — он направит приёмную комиссию, которая зафиксирует изменения и выдаст акт соответствия, объяснила Киракосян.
Она добавила, что после этого тот же орган сам отправляет документы в Росреестр для внесения изменений в данные о помещении.
Ранее руководитель «Контур. Недвижимости», юрист Константин Ташлыков рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки.