В России изменится закон о перепланировке квартир с 1 апреля

С 1 апреля понятие перепланировки квартир будет расширено, порядок его согласования изменится.

Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель председателя Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Как отметила эксперт, теперь перепланировкой будет считаться не только изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров. При этом меняется порядок согласования перепланировки.

Так, собственнику необходимо подготовить пакет документов и обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. При одобрении новации после завершения ремонта нужно вернуться в орган, который выдал разрешение — он направит приёмную комиссию, которая зафиксирует изменения и выдаст акт соответствия, объяснила Киракосян.

Она добавила, что после этого тот же орган сам отправляет документы в Росреестр для внесения изменений в данные о помещении.

Ранее руководитель «Контур. Недвижимости», юрист Константин Ташлыков рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки.