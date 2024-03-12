Юрист Ташлыков: в России с апреля введут новый порядок оформления перепланировок

Руководитель «Контур. Недвижимости», юрист Константин Ташлыков рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, согласно новым правилам, объединение помещений (например, комнат в одной квартире или нескольких квартир) будет считаться перепланировкой, хотя раньше это было реконструкцией.

Ташлыков добавил, что теперь необходимо будет согласовывать перепланировку при увеличении или уменьшении площади квартиры, изменении границы помещения, создании нового помещения.

Кроме того, рассказал юрист, после завершения перепланировки собственнику необходимо будет не только получить акт приёмки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера, а потом передать этот план в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН.