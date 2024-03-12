RT в Telegram
Подпишись

Юрист Ташлыков: в России с апреля введут новый порядок оформления перепланировок

Короткая ссылка
Руководитель «Контур. Недвижимости», юрист Константин Ташлыков рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки.
Юрист Ташлыков: в России с апреля введут новый порядок оформления перепланировок
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, согласно новым правилам, объединение помещений (например, комнат в одной квартире или нескольких квартир) будет считаться перепланировкой, хотя раньше это было реконструкцией.

Ташлыков добавил, что теперь необходимо будет согласовывать перепланировку при увеличении или уменьшении площади квартиры, изменении границы помещения, создании нового помещения.

Кроме того, рассказал юрист, после завершения перепланировки собственнику необходимо будет не только получить акт приёмки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера, а потом передать этот план в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить