В Башкирии приняли закон о расторжении брака при смене пола

Парламент Башкирии принял закон об аннулировании брака при смене пола одним из супругов.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу курултая (Госсобрания) региона. Инициатива была рассмотрена в окончательном чтении.

«Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьёй», — пояснил спикер Константин Толкачёв.

Согласно документу, граждане, сменившие пол, также не смогут быть опекунами или усыновителями детей.

В ноябре прошлого года депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв направил главе Минтруда Антону Котякову предложение уравнять понятия «брак» и «семейный союз».

Ткачёв подчеркнул, что у россиян будет возможность выбора наименования документа о заключении союза мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, это следует из законопроекта на федеральном портале нормативных правовых актов.