В Башкирии приняли закон о расторжении брака при смене пола
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу курултая (Госсобрания) региона. Инициатива была рассмотрена в окончательном чтении.
«Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьёй», — пояснил спикер Константин Толкачёв.
Согласно документу, граждане, сменившие пол, также не смогут быть опекунами или усыновителями детей.
В ноябре прошлого года депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв направил главе Минтруда Антону Котякову предложение уравнять понятия «брак» и «семейный союз».
Ткачёв подчеркнул, что у россиян будет возможность выбора наименования документа о заключении союза мужчины и женщины.
Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, это следует из законопроекта на федеральном портале нормативных правовых актов.