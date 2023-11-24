В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв направил главе Минтруда Антону Котякову предложение уравнять понятия «брак» и «семейный союз».

«Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс России и закрепить юридическую равнозначность терминов «брак» и «семейный союз», — говорится в документе.

Ткачёв подчеркнул, что у россиян будет возможность выбора наименования документа о заключении союза мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, это следует из законопроекта на федеральном портале нормативных правовых актов.