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В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

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Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв направил главе Минтруда Антону Котякову предложение уравнять понятия «брак» и «семейный союз».
В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»
  • Gettyimages.ru
  • © mrohana

«Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс России и закрепить юридическую равнозначность терминов «брак» и «семейный союз», — говорится в документе.

Ткачёв подчеркнул, что у россиян будет возможность выбора наименования документа о заключении союза мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, это следует из законопроекта на федеральном портале нормативных правовых актов.

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