В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»
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«Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс России и закрепить юридическую равнозначность терминов «брак» и «семейный союз», — говорится в документе.
Ткачёв подчеркнул, что у россиян будет возможность выбора наименования документа о заключении союза мужчины и женщины.
Ранее сообщалось, что в Минюсте предложили наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, это следует из законопроекта на федеральном портале нормативных правовых актов.