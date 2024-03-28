Стоматолог Калинин дал советы по облегчению зубной боли до визита к врачу

Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматологии», кандидат медицинских наук Юрий Калинин дал рекомендации, как облегчить зубную боль до посещения врача.

«Уменьшить неприятные ощущения при отсутствии лекарств можно полосканием полости рта содой и шалфеем. Чайную ложку соды растворяют в стакане тёплой (не горячей) воды и добавляют половину ложки соли. Полученным раствором полощут рот каждые 40—60 минут. Можно чередовать с полосканиями отваром шалфея», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист также посоветовал полоскание рта мирамистином или другими противовоспалительными растворами, не содержащими спирта.

По словам Калинина, можно приложить к щеке лёд.

Исключены согревающие компрессы и примочки, а также антибиотики.

«Самое главное — самолечение чревато развитием осложнения. Чем дольше не обращаться к врачу, тем опаснее могут быть осложнения», — заключил стоматолог.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматологии» Наталья Тюрякова рассказала о привычках, влияющих на состояние зубов и полости рта.