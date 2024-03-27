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Стоматолог Тюрякова перечислила вредные для зубов привычки

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Наталья Тюрякова рассказала о привычках, влияющих на состояние зубов и полости рта.
Стоматолог Тюрякова перечислила вредные для зубов привычки
  • Gettyimages.ru

«Жевание на одной стороне ведёт к стиранию эмали зубов, и, как следствие, развитию кариеса», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, среди взрослых и детей немало тех, кто начинает грызть ногти при волнении или в стрессовой ситуации.

«Помимо того что под ногтями содержится большое количество микроорганизмов, в результате такой привычки портятся передние зубы — на них появляются микротрещины», — сказала Тюрякова.

Вместе с этим стоматолог добавила, что курение табака, вейпов, пирсинг на языке также негативно сказываются на здоровье полости рта.

Ранее стоматолог Сошников назвал продукты, влияющие на изменение цвета зубов.

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