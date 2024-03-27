Стоматолог Тюрякова перечислила вредные для зубов привычки
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«Жевание на одной стороне ведёт к стиранию эмали зубов, и, как следствие, развитию кариеса», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
По словам специалиста, среди взрослых и детей немало тех, кто начинает грызть ногти при волнении или в стрессовой ситуации.
«Помимо того что под ногтями содержится большое количество микроорганизмов, в результате такой привычки портятся передние зубы — на них появляются микротрещины», — сказала Тюрякова.
Вместе с этим стоматолог добавила, что курение табака, вейпов, пирсинг на языке также негативно сказываются на здоровье полости рта.
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