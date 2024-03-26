Стоматолог Сошников назвал продукты, влияющие на изменение цвета зубов

Стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников рассказал о продуктах, влияющих на изменение цвета зубов.

«Тёмный налёт образуется у любителей чёрного чая и кофе, жёлтый налёт — у курящих людей, любителей лимонадов и цитрусовых продуктов, зелёный налёт встречается у людей, которые очень любят растительную пищу. Чемпионом по окрашиванию зубов являются чернила каракатицы — их часто добавляют в блюда с морепродуктами», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, регулярное употребление таких блюд может заметно отразиться на цвете зубов.

Как отметил Сошников, окрашивающие свойства имеют и ягоды, особенно тёмные, а также продукты оранжевого цвета, в том числе морковь и абрикос.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.