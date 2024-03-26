RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Сошников назвал продукты, влияющие на изменение цвета зубов

Короткая ссылка
Стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников рассказал о продуктах, влияющих на изменение цвета зубов.
Стоматолог Сошников назвал продукты, влияющие на изменение цвета зубов
  • Gettyimages.ru

«Тёмный налёт образуется у любителей чёрного чая и кофе, жёлтый налёт — у курящих людей, любителей лимонадов и цитрусовых продуктов, зелёный налёт встречается у людей, которые очень любят растительную пищу. Чемпионом по окрашиванию зубов являются чернила каракатицы — их часто добавляют в блюда с морепродуктами», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, регулярное употребление таких блюд может заметно отразиться на цвете зубов.

Как отметил Сошников, окрашивающие свойства имеют и ягоды, особенно тёмные, а также продукты оранжевого цвета, в том числе морковь и абрикос.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить