В Минздраве Подмосковья рассказали о работе по ранней диагностике рака
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Об этом сообщает телеканал «360».
Процесс оказания онкопомощи начинается с обращения к терапевту, затем пациента направляют к врачу-онкологу в первичном онкологическом кабинете или в одном из 24 центров амбулаторной онкопомощи.
«В этом году мы откроем ещё два центра в Воскресенске — один для детей и один для взрослых. В центрах амбулаторной онкопомощи происходит основной этап диагностики, который позволяет подтвердить либо опровергнуть диагноз», — уточнила Отдельнова.
Она также отметила важность ранней диагностики.
«Для нас показатель качества диагностики — это количество нулевых стадий… Более 62% наших пациентов выявляются на ранней стадии… И мы прибавили за год 2,5%», — сказала эксперт.
Ранее сообщалось, что к проекту «Эффективный ФАП» присоединятся 80 пунктов Подмосковья.