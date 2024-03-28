В Минздраве Подмосковья рассказали о работе по ранней диагностике рака

Система диагностики в Московской области в 2023 году позволила на 2,5% повысить выявляемость опухолей на ранней стадии, заявила начальник управления организации онкологической помощи Минздрава региона Ольга Отдельнова.

Об этом сообщает телеканал «360».

Процесс оказания онкопомощи начинается с обращения к терапевту, затем пациента направляют к врачу-онкологу в первичном онкологическом кабинете или в одном из 24 центров амбулаторной онкопомощи.

«В этом году мы откроем ещё два центра в Воскресенске — один для детей и один для взрослых. В центрах амбулаторной онкопомощи происходит основной этап диагностики, который позволяет подтвердить либо опровергнуть диагноз», — уточнила Отдельнова.

Она также отметила важность ранней диагностики.

«Для нас показатель качества диагностики — это количество нулевых стадий… Более 62% наших пациентов выявляются на ранней стадии… И мы прибавили за год 2,5%», — сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что к проекту «Эффективный ФАП» присоединятся 80 пунктов Подмосковья.