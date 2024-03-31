Врач объяснила, почему в период смены сезона высок риск простудиться

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ врач-кардиолог Мария Щелочкова подчеркнула в беседе с RT, что смена сезона с холодного на тёплый чревата необъективной оценкой погодных условий. По её словам, воздух ещё недостаточно прогрет, поэтому высок риск простудиться.

«Конечно, замёрзнув, человек не всегда заболевает в связи с тем, что иммунная система справляется с потоком вирусных инфекций, но и её ресурсы не безграничны. Бывает, что на фоне ослабленной иммунной системы даже самое незначительное переохлаждение может стать причиной возникновения вирусных заболеваний, а ослабленный вирусами организм в дальнейшем подвергается опасности со стороны патологических бактерий», — объяснила эксперт.

Собеседница RT посоветовала следить за уличной температурой, не выходить в холод в лёгкой одежде, без головного убора, шарфа, варежек или перчаток.

«Помните, что многослойная одежда согревает лучше, чем однослойная. Предпочитайте тёплые вещи из натуральных, дышащих материалов, откажитесь от ношения тесной одежды, обуви: они ухудшают циркуляцию крови», — добавила специалист.

Помимо этого, она отметила, что питание должно быть разнообразным, с оптимальным количеством белка, витаминов и микроэлементов для поддержания защитных функций организма.

«Смена сезона с холодного на тёплый чревата необъективной оценкой погодных условий. Конечно, после затяжной зимы хочется скорее переодеться в лёгкую одежду. Однако воздух ещё недостаточно прогрет, поэтому высок риск простудиться. В целом весна — благоприятное время для укрепления иммунитета. Можно постепенно включать в рацион больше сезонных продуктов, свежих овощей, ягод, фруктов и зелени», — заявила врач.

Кроме того, по её словам, по мере увеличения светового дня многие отметят подъём энергии, которую можно направить в занятия спортом и прогулки на свежем воздухе, что также благоприятно для повышения иммунитета.

«Если же вы замечаете за собой снижение работоспособности и повышенную утомляемость, можно сдать анализы на наличие дефицитов — важно следить за уровнем фолиевой кислоты, витаминами В12 и В6», — заключила врач.

Ранее врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Соболева рассказала в беседе с RT, когда аллергикам стоит начинать готовиться к весеннему сезону.