Врачи Москвы будут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ
Об этом сообщает НСН.
«При описании данного вида исследований необходимо оценить процент стеноза, измерить размер протрузий, грыж, а также позвоночного канала. Сервис искусственного интеллекта делает это быстро и точно, а врач, опираясь на предоставленные данные, оперативно формирует заключение», — сказала Ракова.
В настоящее время в столице в медицинской сфере работают более 50 сервисов искусственного интеллекта.
Доступ к технологиям Москвы открыт и для других российских регионов на специальной платформе.
Ранее телеканал «360» сообщал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.