Врачи Москвы будут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ

Сервис искусственного интеллекта будет доступен столичным врачам для определения патологии шейного отдела позвоночника на магнитно-резонансной томограмме, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«При описании данного вида исследований необходимо оценить процент стеноза, измерить размер протрузий, грыж, а также позвоночного канала. Сервис искусственного интеллекта делает это быстро и точно, а врач, опираясь на предоставленные данные, оперативно формирует заключение», — сказала Ракова.

В настоящее время в столице в медицинской сфере работают более 50 сервисов искусственного интеллекта.

Доступ к технологиям Москвы открыт и для других российских регионов на специальной платформе.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.